Firenze allarme truffa | falsi verbali sulle auto in sosta
FIRENZE – A Firenze si segnala una nuova truffa ai danni degli automobilisti. Nei quartieri, e in particolare a Campo di Marte, sono stati rinvenuti falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Questi documenti riportano il logo della polizia municipale e un QR code che invita al pagamento immediato tramite PayPal. È importante sottolineare che tali verbali sono completamente privi di validità legale e non provengono dalla polizia municipale. Si tratta di un’attività fraudolenta finalizzata a estorcere denaro. I falsi verbali presentano caratteristiche riconoscibili: il documento autentico indica Corpo polizia municipale Comune di Firenze mentre il falso mostra un giglio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
