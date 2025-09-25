Firenze aggredito l’ex sindaco di Impruneta | Preso a seggiolate L’ho denunciato è tornato libero dopo un’ora

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 25 settembre 2025 – “Esco con amici per un aperitivo in pieno centro,  via Martelli. Mentre stiamo parlando un uomo tira una bottiglia di birra contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi. Non contento rovescia in strada due cestini dei rifiuti in mezzo di strada, inveendo contro non so chi o cosa”.  E’ il racconto di un inizio serata nel cuore di Firenze che fa  Alessio Calamandrei, ex sindaco dem di Impruneta e oggi residente del centro storico, sulla sua pagina Facebook. La scena descritta è quella di ieri sera, 24 settembre. Ma la serata non finisce con l’uomo che offendeva chicchessia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze aggredito l8217ex sindaco di impruneta preso a seggiolate l8217ho denunciato 232 tornato libero dopo un8217ora

© Lanazione.it - Firenze, aggredito l’ex sindaco di Impruneta: “Preso a seggiolate. L’ho denunciato, è tornato libero dopo un’ora”

In questa notizia si parla di: firenze - aggredito

Firenze: aggredito a coltellate di giorno in via Il Prato

Firenze: aggredito di giorno con coltello alle Cascine, 48enne trasportato in ospedale

Firenze: aggredito e ferito alle Cascine. Arrestato dai carabinieri 49enne cubano

firenze aggredito l8217ex sindacoFirenze, ex sindaco di Impruneta preso a seggiolate in centro - È la serata surreale vissuta da Alessio Calamandrei, ex sindaco Pd di Impruneta (Firenze) e residente nel centro storico ... Lo riporta msn.com

Firenze, ex sindaco aggredito in centro. Il racconto su Facebook - Aggredito nel centro di Firenze l'ex sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei. Si legge su 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Aggredito L8217ex Sindaco