Firenze, 25 settembre 2025 – “Esco con amici per un aperitivo in pieno centro, via Martelli. Mentre stiamo parlando un uomo tira una bottiglia di birra contro il portone della chiesa di San Giovannino dei Padri Scolopi. Non contento rovescia in strada due cestini dei rifiuti in mezzo di strada, inveendo contro non so chi o cosa”. E’ il racconto di un inizio serata nel cuore di Firenze che fa Alessio Calamandrei, ex sindaco dem di Impruneta e oggi residente del centro storico, sulla sua pagina Facebook. La scena descritta è quella di ieri sera, 24 settembre. Ma la serata non finisce con l’uomo che offendeva chicchessia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, aggredito l’ex sindaco Calamandrei: “Preso a seggiolate. L’ho denunciato, è tornato libero dopo un’ora”