Fiorentina sotto processo | Trevisani durissimo coi tifosi Pedullà attacca lui e Pioli
Fiorentina sotto processo: Trevisani durissimo coi i tifosi. Pedullà attacca lui e Pioli. Si scatena il dibattito intorno alla squadra viola Un avvio di stagione da incubo, con soli due punti in quattro partite, ha gettato la Fiorentina di Stefano Pioli in una crisi profonda. La delusione dei tifosi si è trasformata in una dura .
Fiorentina - Polissya: 3 - 2: viola subito sotto di due goal, poi ribaltano il risultato nel finale
Fiorentina fischiata: battuta in casa dal Como (1-2). Benino nel primo tempo, crolla nella ripresa. Pioli sotto accusa. Pagelle
Venerdì 19 settembre 2025, nella splendida cornice di Villa De Claricini a Bottenicco di Moimacco, si è svolta Fiorentina sotto le Stelle, la serata di gala che ha unito convivialità e solidarietà con una cena a base di bistecca alla fiorentina.
#Fiorentina sotto esame, #Kean prenota il primo gol
Fiorentina, una tifoseria sotto shock. La contestazione iniziata allo stadio continua sui social - Già subito dopo la partita qualche centinaio di tifosi viola si è recato sotto la tribuna autorità per contestare ...