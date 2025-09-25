Fiorentina adesso ci vuole il vero Gudmundsson | a Pisa l' islandese partirà titolare

A Pioli serve che il trequartista torni quello del Genoa. E domenica c'è la sfida con l'ex tecnico Gilardino.

Pioli Fiorentina, adesso è ufficiale: l’ex Milan e Al Nassr è il nuovo allenatore del club viola. I dettagli e il comunicato

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte. Kean, la clessidra corre: adesso la priorità è cedere

Kean sembra aver deciso il suo futuro: no all’Arabia Saudita! Adesso spunta l’opportunità del rinnovo con la Fiorentina: tutti i termini del possibile prolungamento

Viviano duro sul periodo no della #Fiorentina: "Non mi è piaciuta in nessuna delle tre partite di campionato finora: non ha giocato bene e non si è sviluppata per come potrebbe, anche se i punti che ha adesso potevano essere di più. #Fagioli è un gran giocato

Fiorentina, l'ora di Gudmundsson: titolare contro il Pisa. Il ruolo pensato da Stefano Pioli - E difronte ritrova chi l'ha fatto esplodere: Alberto Gilardino

Fiorentina, Trevisani in guerra col mondo viola: attacca i tifosi e ridimensiona il club, social in rivolta - Dura invettiva di Trevisani contro i tifosi della Fiorentina che hanno messo nel mirino Pioli e che a suo parere sopravvalutano l'importanza della squadra nel mondo del calcio