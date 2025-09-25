Fiorella Mannoia | il concerto Una nessuna centomila torna in tv

Una nessuna centomila, il concerto contro la violenza sulle donne, torna su Canale Cinque con la sua terza edizione. Un appuntamento importante, voluto fortemente da Fiorella Mannoia, che riunisce alcune fra le voci più belle della musica italiana. Una nessuna centomila, il concerto e i cantanti sul palco. Il concerto Una nessuna centomila andrà in scena giovedì 25 settembre 2025. La location scelta per quest’anno è Piazza del Plebiscito a Napoli. A presentare lo show Amadeus, mentre sul palco saliranno numerosi cantanti pronti a combattere la violenza sulle donne. Da Annalisa ad Ariete, passando per BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa ed Elodie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fiorella Mannoia: il concerto Una nessuna centomila torna in tv

