Finto incidente stradale per truffare un' anziana | Sono il maresciallo dei carabinieri

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 19enne è stato arrestato a Prato mentre tentava di truffare un’anziana di 85 anni con la classica tecnica del finto maresciallo dei carabinieri. Il ragazzo, proveniente dalla provincia di Napoli, è stato colto in flagrante all’arrivo nell’abitazione della vittima, dove ad attenderlo – oltre. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Murlo: si fingono carabinieri per truffare un'anziana, arrestati dai militari 'veri' - I Carabinieri di Murlo insieme a quelli della Compagnia di Montalcino hanno arrestato in flagranza di reato due uomini che, nella tarda mattinata del 16 settembre 2025, si sono resi responsabili di un ...

Murlo: Si fingono Carabinieri per truffare gli anziani. Arrestati dai Carabinieri. - I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Murlo (SI) unitamente a quelli del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montalcino hanno arrestato in flagranza di reato due uomini c ...

