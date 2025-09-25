Finisce sotto un furgone per evitare un cinghiale | morto un 62enne

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ore di dolore a Pomigliano d'Arco per la tragica morte di un 62enne, originario del comune napoletano. L'uomo, alle prime luci dell'alba, era in sella alla sua bici nella zona sud di San Felice a Cancello quando, per evitare un cinghiale, è finito sotto un furgone.Il ciclista era in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

