AGI - Il Monza diventa americano e perde Adriano Galliani che ha declinato l'offerta di diventare presidente. Fininvest ha annunciato il perfezionamento del closing per cedere subito l'80% delle quote al fondo Beckett Layne Ventures (Blv) e il restante 20% entro giugno 2026. La fine dell'era Fininvest. Per la holding della famiglia Berlusconi si chiude un percorso iniziato con l'acquisto del club brianzolo nel 2018, due anni dopo la cessione del Milan, con perdite cumulate che hanno superato i 240 milioni di euro dopo la retrocessione in B della scorsa stagione. Blv è un colosso con portafoglio da oltre 10 miliardi di dollari che spazia dall'intrattenimento digitale alle bevande e ora punta su Monza per la vicinanza a Milano e per la presenza di un simbolo come l' autodromo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Finisce l'era Berlusconi. Il Monza adesso parla americano

