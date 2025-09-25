Finisce l' era Berlusconi Il Monza adesso parla americano

AGI - Il  Monza  diventa  americano  e perde  Adriano Galliani  che ha declinato l'offerta di diventare  presidente.  Fininvest  ha annunciato il perfezionamento del  closing  per cedere subito l'80% delle quote al fondo  Beckett Layne Ventures (Blv)  e il restante 20% entro giugno 2026. La fine dell'era Fininvest. Per la  holding  della  famiglia Berlusconi  si chiude un percorso iniziato con l'acquisto del club brianzolo nel 2018, due anni dopo la cessione del  Milan, con perdite cumulate che hanno superato i 240 milioni di euro dopo la retrocessione in B della scorsa stagione.  Blv  è un colosso con portafoglio da oltre 10 miliardi di dollari che spazia dall'intrattenimento digitale alle bevande e ora punta su  Monza  per la vicinanza a  Milano  e per la presenza di un simbolo come l' autodromo. 🔗 Leggi su Agi.it

