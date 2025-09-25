Fininvest vende il Monza Calcio | Galliani lascia

Nella mattinata di oggi si sarebbe conclusa un’operazione societaria di grande rilievo per il calcio italiano: Fininvest e Beckett Layne Ventures (BLV) hanno infatti finalizzato il closing relativo alla cessione dell’AC Monza. L’accordo segna un punto di svolta nella storia del club brianzolo, che passa così sotto il controllo di una nuova proprietà internazionale. La . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

