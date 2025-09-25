Fini manda ai matti la Gruber | Non rispondo a domande stupide Scintille su Gaza Meloni Flotilla lei gli toglie la parola video

Secoloditalia.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scintille tra Lilli Gruber e Gianfranco Fini ad “ Otto e mezzo”. L’ospite non segue il copione della conduttrice, che vorrebbe “utilizzarlo” in chiave anti Meloni, e le lo insulta, si stizzisce, lo interrompe, lo “bullizza” per tutta la durata del programma. Non vuole sentir ragionamenti di sorta su Gaza, Israele, Flotilla da parte dell’ex presidente della Camera, dunque lo provoca a più riprese. L’ex leader di An ha ha risposto in diretta alle provocazioni della Gruber sulla questione del riconoscimento dello Stato palestinese. Alla domanda sulla posizione attuale dell’Italia, Fini ha reagito infastidito: “ Lei si diverte a chiedermi semplicemente giusto o sbagliato, ma bisogna fare un’analisi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

