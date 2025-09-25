Fingevano di ordinare cibo e a casa arrivava la cocaina Undici persone indagate

I clienti ordinavano la cocaina simulando che si trattasse di consegne a domicilio di cibo o comunque di generi alimentari. Ma la droga in ‘delivery’ è stata scoperta dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pavia, che dopo indagini avviate nel 2020, martedì mattina hanno eseguito le perquisizioni disposte dalla Procura nei confronti di 11 indagati, di cui 3 destinatari di provvedimenti cautelari con obbligo di firma. L’attività di polizia giudiziaria ha coinvolto 40 uomini della Questura e portato al sequestro di "sostanza stupefacente del tipo cocaina, bilancini di precisione, materiale di confezionamento delle dosi e denaro contante ritenuto frutto dell’attività illecita", come si limita a rendere noto il comunicato diramato ieri dalla polizia, con le informazioni approvate dalla Procura di Pavia, senza specificare il quantitativo della droga sequestrata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fingevano di ordinare cibo e a casa arrivava la cocaina. Undici persone indagate

