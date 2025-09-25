Finestre come pannelli solari | scienziati creano un rivestimento trasparente

Dalla ricerca di laboratorio alla potenziale rivoluzione energetica per le città del futuro trasformando, di fatto, delle normali finestre in pannelli solari. Un team dell’Università di Nanchino ha presentato un prototipo funzionante di un materiale che, applicato su normali vetrate, è in grado di generare elettricità sfruttando la luce solare, mantenendo al contempo un’elevata trasparenza. Edifici parlanti: più sicurezza ed efficienza operativa. Il funzionamento della tecnologia dei pannelli solari CUSC. Tecnicamente definito “ concentratore solare diffrattivo unidirezionale e incolore ” (CUSC – “colorless and unidirectional diffractive-type solar concentrator”), il rivestimento non è un pannello solare tradizionale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

