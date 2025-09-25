Fine vita il caso Fabrizio scuote la Liguria | Cappato Lo Stato non applica la sentenza della Consulta

Sabato scorso “Fabrizio”, 79enne ligure malato di patologia neurodegenerativa, ha raggiunto una clinica elvetica per accedere al suicidio assistito. Con lui c’erano Cinzia Fornero e Roberta Pelletta, volontarie di Soccorso Civile. Il tragitto, durato dieci ore e mezza, è stato descritto come “una. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: fine - vita

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

Fine vita, Englaro: “Dopo Eluana, sulla libertà di scelta non si torna indietro”

Congedi e fine vita. La realtà oltre l’immobilismodella politica

La Asl gli negò il fine vita, 79enne ligure con neuropatologia muore in Svizzera con il suicidio assistito - X Vai su X

FINE VITA. La Consulta insiste e sta col partito del “liberi tutti” (Cappato) contro il parlamento. Ci sono le cure palliative. Ma poiché qualcuno vuole l'eutanasia, la Consulta dice che i requisiti restano quelli del 2019. E sta con Cappato - di Paola Binetti - facebook.com Vai su Facebook

E' morto in Svizzera "Fabrizio", il 79enne che aveva chiesto il fine vita - L'Asl ligure aveva rigettato il caso e l'anziano si era rivolto all'Associazione Luca Coscioni, per l'accesso al suicidio medicalmente assistito ... Da rainews.it

La Asl gli nega il fine vita, 79enne ligure muore in Svizzera con il suicidio assistito. "Non mi piango addosso" - ha preso la decisione dopo aver chiesto la rivalutazione del requisito del trattamento di sostegno vitale. Riporta today.it