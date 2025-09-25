Finanziamenti Alta velocità Falcomatà | Il centrodestra celebra il nulla

“Immotivate e insensate le celebrazioni di giubilo per le risorse destinate all’Alta Velocità" a dirlo è il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che etichetta come lunari le dichiarazioni circa numeri e milioni di euro destinati all’infrastruttura.Prosegue il primo cittadino: "Non esiste. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

