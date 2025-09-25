Finalmente su Whatsapp è arrivata la traduzione automatica dei messaggi | come attivarla
La funzione permette di tradurre i messaggi senza inviare dati ai server, sarà inizialmente disponibile per un numero limitato di lingue e verrà progressivamente estesa per coprire sempre più utenti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: finalmente - whatsapp
FESTA DEI NONNI eccomi finalmente con la prima proposta per la festa dei nonni Una bento cake decorata con una stampa personalizzata plastificata stile cartoon Mandami su WhatsApp la foto che preferisci, e penserò io a renderla così cartonizzat - facebook.com Vai su Facebook
Finalmente! WhatsApp testa o compartilhamento de Live Photos no iOS - X Vai su X
WhatsApp, finalmente in arrivo la traduzione dei messaggi - WhatsApp sta cercando di arginare qualsiasi barriera e al tempo stesso arricchire la piattaforma con nuove funzioni. Segnala tecnoandroid.it
WhatsApp iOS: finalmente arrivano i promemoria per non dimenticare i messaggi - Finalmente in arrivo su WhatsApp iOS i tanto attesi promemoria, una funzione molto utile da utilizzare. Secondo tecnoandroid.it