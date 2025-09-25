Finalmente su Whatsapp è arrivata la traduzione automatica dei messaggi | come attivarla

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La funzione permette di tradurre i messaggi senza inviare dati ai server, sarà inizialmente disponibile per un numero limitato di lingue e verrà progressivamente estesa per coprire sempre più utenti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finalmente - whatsapp

finalmente whatsapp 232 arrivataWhatsApp, finalmente in arrivo la traduzione dei messaggi - WhatsApp sta cercando di arginare qualsiasi barriera e al tempo stesso arricchire la piattaforma con nuove funzioni. Segnala tecnoandroid.it

finalmente whatsapp 232 arrivataWhatsApp iOS: finalmente arrivano i promemoria per non dimenticare i messaggi - Finalmente in arrivo su WhatsApp iOS i tanto attesi promemoria, una funzione molto utile da utilizzare. Secondo tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Finalmente Whatsapp 232 Arrivata