Finalmente Bahar dopo il trapianto torna a casa dai figli nelle nuove puntata della serie turca La forza di una donna in onda su Canale 5
I l trapianto di midollo osseo è andato a buon fine. Così, nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna, la protagonista Bahar (Özge Özpirinççi) si prepara a lasciare l’ospedale. Oggi e domani, giovedì e venerdì 25 e 26 settembre, La forza di una donna va in onda qualche minuto dopo le 16:00, cioè dopo la fine di Uomini e Donne, e fino alle 16:45. L’appuntamento di sabato invece è anticipato alle 14:35, con la puntata in onda fino alle 16:30, subito prima dell’inizio di Verissimo. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Sarp non può aspettare, va in ospedale da Bahar La forza di una donna, anticipazioni puntata 25 e 26 settembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: finalmente - bahar
La Forza di una Donna, news incredibili: finalmente la bella notizia per Bahar
Sarp ha finalmente la certezza che Bahar è viva, ma molto malata nelle puntate del 17 e 18 settembre della serie turca La forza di una donna.
Reposted: @SilviaMangiapa1 : Questa scena è così straziante. finalmente qualcuno mostra un po' di compassione per Sarp lasciandogli vedere Bahar an… - X Vai su X
Sarp ha finalmente la certezza che Bahar è viva, ma molto malata nelle puntate del 17 e 18 settembre della serie turca La forza di una donna. - facebook.com Vai su Facebook
La forza di una donna, spoiler 23/9: Sarp può vedere per la prima volta Bahar dormire - Nella puntata de La forza di una donna di martedì 23 settembre, Ceyda sistemerà il letto di Bahar e la metterà a dormire, mentre lei andrà a prendere un caffè. it.blastingnews.com scrive
La forza di una donna, puntata sabato 27/09: Nezir fa sorvegliare l'appartamento di Bahar - Bahar torna a casa dopo l'intervento ma non sa di essere in pericolo a causa di Nezir che ha messo sotto sorveglianza lei e i bambini ... Da it.blastingnews.com