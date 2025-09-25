finalmente bahar dopo il trapianto torna a casa dai figli nelle nuove puntata della serie turca la forza di una donna in onda su canale 5

I l trapianto di midollo osseo è andato a buon fine. Così, nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna, la protagonista Bahar (Özge Özpirinççi) si prepara a lasciare l’ospedale. Oggi e domani, giovedì e venerdì 25 e 26 settembre, La forza di una donna va in onda qualche minuto dopo le 16:00, cioè dopo la fine di Uomini e Donne, e fino alle 16:45. L’appuntamento di sabato invece è anticipato alle 14:35, con la puntata in onda fino alle 16:30, subito prima dell’inizio di Verissimo. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Le anticipazioni di oggi e domani di “La forza di una donna”: Sarp non può aspettare, va in ospedale da Bahar La forza di una donna, anticipazioni puntata 25 e 26 settembre, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

