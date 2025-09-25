Final Fantasy 7 Rebirth le vendite sono positive e lo sviluppo del terzo capitolo procede bene

Il destino della trilogia remake di Final Fantasy 7 sembra più solido che mai. Dopo una partenza sottotono, Final Fantasy 7 Rebirth ha visto una ripresa significativa nelle vendite, trainata anche dal lancio su PC, al punto che Square Enix considera il progetto in salute. Il director Naoki Hamaguchi, in più interviste, ha rassicurato i fan: lo sviluppo del terzo capitolo procede regolarmente e senza ritardi, con gran parte dei contenuti già giocabili e una visione chiara che il team sta ora rifinendo nei dettagli. Il director ha rivelato su Inverse che l’obiettivo è offrire un finale di altissima qualità, capace di eguagliare o superare le aspettative generate dai primi due episodi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, le vendite sono positive e lo sviluppo del terzo capitolo procede bene

