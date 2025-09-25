Film strani realizzati con intelligenza artificiale nel cinema
l'evoluzione del cinema con l'intelligenza artificiale: innovazioni e sperimentazioni. L'integrazione dell' intelligenza artificiale (AI) nel settore cinematografico sta rivoluzionando le modalità di produzione, narrazione e distribuzione delle opere audiovisive. Questa trasformazione si manifesta attraverso la creazione di contenuti sempre più complessi, che sfidano i canoni tradizionali e aprono nuove frontiere artistiche. Di seguito, vengono analizzati alcuni esempi significativi di questa evoluzione e le tendenze emergenti nel panorama del cinema generato dall'AI. progetti pionieristici e cortometraggi generati dall'AI.
El Jockey, parla il regista Luis Ortega: "Non cerco di fare film strani, voglio solo che rispecchino la mia vita"
Cime Tempestose e il mistero degli strani cartelloni pubblicitari del film con Margot Robbie e Jacob Elordi
I film migliori, peggiori e più strani del festival di venezia 2025
SOTTO LE FOGLIE di François Ozon al Cinema Odeon • Giovedì 25 Settembre ore 16.00 • Giovedì 25 Settembre ore 21.15 Una morte sospetta, strani incidenti e personaggi dal passato misterioso sono gli ingredienti del nuovo film di François Ozon. ingresso - facebook.com Vai su Facebook
Cinema e intelligenza artificiale: ecco i film più strani realizzati con l'AI - Dal "biopic" su Putin al racconto in prima persona di un pollo: ecco a che punto sono i film realizzati con l'intelligenza artificiale
Critterz: Il primo film realizzato con l'intelligenza artificiale al Festival di Cannes - Al prossimo Festival di Cannes, il cinema farà un passo nel futuro con l'arrivo di "Critterz", il primo film realizzato con l'ausilio