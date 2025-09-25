Filippo Turetta chi é il detenuto che lo ha aggredito in carcere | scoperta sconvolgente

– Un episodio di violenza ha riportato l’attenzione sul carcere di Montorio, a Verona, dove nelle scorse settimane Filippo Turetta è stato colpito con un pugno in volto da un altro detenuto. L’aggressione, che gli ha causato la rottura del labbro, non sarebbe stata un gesto isolato ma il risultato di dinamiche interne al sistema penitenziario. L’autore del colpo è stato identificato come Cesare Dromì, 55enne originario di Taurianova, in Calabria, con alle spalle un curriculum criminale di primo piano. Da mercoledì 24 settembre, Dromì non si trova più a Montorio: è stato trasferito al carcere Santa Bona di Treviso, come riportato da Il Gazzettino. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Filippo Turetta, chi é il detenuto che lo ha aggredito in carcere: scoperta sconvolgente

In questa notizia si parla di: filippo - turetta

Omicidio Cecchettin, c’è la data del processo d’appello per Filippo Turetta: si parte il 14 novembre

Giulia Cecchettin, a novembre il processo d’Appello per Filippo Turetta

Gino Cecchettin torna a parlare di Filippo Turetta dopo l'omicidio di Giulia, la rivelazione dopo l'incontro

Punito il detenuto che ha picchiato Filippo Turetta: labbro spaccato dopo il pugno in carcere #turetta #carcere #aggredito #25settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/turetta-aggredito-carcere-dromi-labbro-spaccato-treviso_103950743-202502k.shtml… - X Vai su X

DIARIO DI CELLA 24. IL PUGNO IN FACCIA A FILIPPO TURETTA IN CARCERE: IL CODICE D’ONORE DELLE PERSONE DETENUTE COLPISCE I REATI COMMESSI CONTRO PERSONE PIÙ DEBOLI. Riceviamo da Gianni Alemanno e pubblichiamo nel ris - facebook.com Vai su Facebook

Filippo Turetta, chi è il detenuto che gli ha rotto il labbro con un pugno: «Lo ha sfruttato per farsi cambiare carcere» - Il detenuto che a fine agosto ha sferrato un pugno in volto a Filippo Turetta rompendogli il labbro si chiama Cesare Dromì, e da mercoledì 24 settembre non sconta più ... Secondo msn.com

Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì - Leggi su Sky TG24 l'articolo Filippo Turetta picchiato in carcere, trasferito a Treviso il detenuto che lo aggredì ... Si legge su tg24.sky.it