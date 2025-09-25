Ne Le città di pianura, il nuovo film di Francesco Sossai che lo vede protagonista, interpreta un ragazzo che impara a vivere giorno per giorno la sua vita: una lezione che lui stesso ha assimilato perché è sempre meglio buttarsi che rimuginare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Filippo Scotti: «Ho imparato a convivere con gli attacchi di panico perché, quando arrivano, il corpo vuole dirti qualcosa e devi ascoltarlo. Sento la pressione del matrimonio e dei figli, ma non ha senso proiettarsi troppo in là»