Manca ancora tanto tempo ma sta già facendo discutere l'idea della Fifa, il massimo organo calcistico mondiale, di ampliare a ben 64 squadre il Mondiale 2030, centenario dalla sua fondazione, che si disputerà per la prima volta in tre diversi continenti (Sud America, Africa ed Europa). L'idea di Infantino. Il numero uno della Fifa, Gianni Infantino, ha incontrato alla Trump Tower di New York i capi di stato paraguaiani, Santiago Pena e l'uruguaiano Yamandu Orsi per dare forma alla proposta che avevano, insieme all'Argentina, ufficialmente presentate nel marzo 2025 con le parti che sarebbero sempre più vicine a un accordo.

Fifa, un Mondiale con 64 squadre nel 2030: ecco perché