Una fiera da record con 100mila presenze complessive di cui 5-6mila soltanto in piazza, cuore degli eventi. Ecco il bilancio del sindaco Dario Bernardi: "Davvero una bellissima edizione quella 2025 dell’ Antica Fiera a partire dalll’emozionante inaugurazione svolta presso il parco della piscina con il campione Emiliano Brembilla, una scommessa che è stata apprezzata, così come il premio Bernagozzi a Stefania Piffanelli. Il meteo caldo e soleggiato ha aiutato molto e sin da venerdì, con i consueti picchi di sabato e domenica, sono state splendide giornate, con un afflusso enorme in tutte le zone della Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiera, il bilancio: 100mila presenze: "Tutte le sere sold out in piazza"