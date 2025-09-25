Fiera di San Settimio oggi si chiude Il Bancarella all’azienda Collesi
Poca pioggia non ha guastato la seconda giornata di fiera di San Settimio che si chiuderà stasera. Ieri mattina in Comune la cerimonia di consegna del Premio Bancarella. Il primo è andato all’azienda agricola Collesi Micciarelli (piazza Baccio Pontelli), imprenditore agricolo di vino di visciola. "Un riconoscimento – ha spiega Matilde Sargenti del Suap accanto al sindaco Lorenzo Fiordelmondo – che premia la qualità del prodotto e dell’esposizione, con attenzione alla cura dell’allestimento dei banchi". Con loro i rappresentanti di Confartigianato e Fiva Confcommercio, Cristina Brunori e Augusto Berardinelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
