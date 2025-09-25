Fiera degli Scalzi alle Piagge | i provvedimenti alla viabilità

Torna per la settima edizione la Fiera degli Scalzi, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, l’evento autunnale che animerà il viale delle Piagge dalle ore 10 alle 22. In programma una ricca vetrina di prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia, attività artigianali e commerciali delle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Fiera degli Scalzi

Fiera degli Scalzi - La Fiera degli Scalzi, uno degli eventi più importanti del quartiere di San Michele degli Scalzi a Pisa, si appresta a tornare sul Viale delle Piagge, uno dei polmoni verdi più suggestivi della città. Scrive pisatoday.it

