Fico | Chiederò i casellari giudiziali a tutti i candidati alle regionali

"È abbastanza scontato, avere liste pulite corrisponde a qualità etica poi anche dei consiglieri regionali che andranno a comporre il Consiglio regionale. Le liste pulite tutelano i partiti politici, le liste civiche e le persone che vanno al voto. Su questo sono tutti d'accordo e io ho già. 🔗 Leggi su Napolitoday.it