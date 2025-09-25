Fibra WindTre a 24,99€ | Internet ultraveloce con 1 anno di Amazon Prime in regalo
Fibra WindTre a 24,99€ rappresenta una delle soluzioni più competitive sul mercato italiano. Oltre a garantire una connessione ultraveloce e stabile, la promozione include 12 mesi di Amazon Prime gratis, con tutti i suoi vantaggi: Prime Video, spedizioni rapide, Prime Music e molto altro. Un pacchetto pensato sia per chi lavora e studia online, sia per chi ama l’intrattenimento digitale e lo shopping senza limiti. Attiva fibra WindTre Tariffa ho Mobile a 5,99€ per 100 GB e tutto senza limiti termina in pochi giorni. Fibra WindTre a 24,99€ con Amazon Prime in regalo. Con questa tariffa fibra WindTre mette a disposizione una connessione fibra ultraveloce FTTH, ideale per chi lavora da casa, gioca online o guarda film in streaming senza interruzioni. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
