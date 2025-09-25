Fiato ai libri a San Paolo d’Argon L’invenzione della solitudine

Fiato ai Libri prosegue il suo viaggio tra letteratura e teatro sabato 27 settembre a San Paolo d’Argon alle 21, con una serata dedicata a L’invenzione della solitudine di Paul Auster, un’opera che si addentra con coraggio e delicatezza nei misteri più profondi dell’esistenza. Non si tratta di un semplice libro, ma di un’indagine intensa sulla memoria, sulla perdita e sulla paternità, dove ogni pagina diventa specchio delle emozioni più intime e universali. Auster ci guida attraverso la vertigine della perdita di un padre quasi sconosciuto e le sorprendenti rivelazioni della propria paternità, svelando la solitudine non come assenza, ma come una presenza inevitabile e profonda, capace di modellare la nostra esperienza di vita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

