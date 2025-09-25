Fiato ai libri a Montello La brigata dei bastardi di Sam Kean

Il festival di teatro e letteratura Fiato ai Libri fa tappa a Montello con un evento che affronta uno dei temi più drammatici e affascinanti della storia contemporanea: la corsa alla bomba atomica. Venerdì 26 settembre, alle 21, l’Auditorium Comunale di via Brevi 2 ospiterà lo spettacolo “La brigata dei bastardi”, tratto dal libro di Sam Kean e interpretato dalla compagnia vicentina Pipa e Pece. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. Il testo di Kean, tradotto e accolto con grande interesse anche in Italia, racconta un capitolo in cui scienza e politica, ricerca e strategia militare si intrecciano in modo indissolubile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

