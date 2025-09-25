Fiamme alle porte di Triggiano il rogo fra le campagne | Ennesimo incendio di rifiuti

Baritoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme erano divampate alle porte di Triggiano, nelle zone vicine a un centro sportivo. Il rogo è stato scoperto, ieri pomeriggio, da una pattuglia Anuu Migratoristi Area Metropolitana di Bari, durante un servizio di perlustrazione preventiva del territorio. Il fuoco avvolgeva alcuni rifiuti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

