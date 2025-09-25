Festivalto 2025 parte con bici vintage musica e market

A Fucecchio prende il via l’edizione 2025 di Festivalto con una giornata speciale: il Cantilovers Bike Fest e il mercatino vintage I’Market, ospitati da La Limonaia Club all’interno del Parco Corsini. Sabato 27 settembre, dalle 12 fino a tarda sera, gli spazi all’aperto del club si trasformeranno in un vivace punto di incontro per appassionati di biciclette d’epoca, moda e oggetti vintage, artigianato e cultura del riuso. Il tutto accompagnato da musica, buon cibo e un’atmosfera all’insegna della sostenibilità e della condivisione. Festivalto 2025, il programma tutto retrò. La colonna sonora sarà curata da cinque dj, che si alterneranno in consolle per tutta la durata dell’evento, mentre grazie alla collaborazione con Sesamo sarà possibile fermarsi per pranzo o cena. 🔗 Leggi su Funweek.it