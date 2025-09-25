Festival Organistico venerdì il tedesco Enno Gröhn

Ecodibergamo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo appuntamento del 33° Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» venerdì 26 settembre alle 21. Alla consolle dell’organo Balbiani 1924 siederà il tedesco Enno Gröhn. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

