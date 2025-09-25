Festival Musica Perduta a Pisa | al Teatro Verdi il pianista Maurizio Baglini

Pisa, 25 settembre 2025 - Entra nel vivo il Festival Musica Perduta con due eccezionali eventi in programma in questo fine settimana al Teatro Verdi di Pisa: sabato 27 un concerto dedicato a Mozart con la straordinaria partecipazione del pianista Maurizio Baglini dedicato a Mozart e domenica 28 la prima esecuzione assoluta in Toscana della divertente opera “La serva padrona” di Giovanni Paisiello che sarà presentata al pubblico, alle 16 nel Foyer del Teatro (ingresso libero), dal musicologo Eugenio Poli, dal direttore artistico e curatore del progetto Gabriele Bracci e dal compositore Lorenzo Petrizzo, curatore dell'edizione critica de "La Serva Padrona" di Paisiello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

