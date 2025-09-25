Festival dell' Innovazione e della Scienza a Settimo | 100 eventi per riflettere Tra gli ospiti anche Vanessa Ferrari Enrico Mentana e Zerocalcare

Torna il Festival dell’Innovazione e della Scienza, rassegna che negli anni si è affermata come importante riferimento nazionale per la divulgazione scientifica. Promosso da Fondazione ECM con il Comune di Settimo e numerosi partner, il Festival giunge alla XIII edizione e si svolgerà dal 5 al 12. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: festival - innovazione

Festival dell’innovazione didattica: l’istituto comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago selezionato fra 200 scuole in Italia

Lo sport virtuale entra in campo: un viaggio tra gaming, innovazione e inclusivita', all'interno della 14ª edizione del Festival del calcio italiano

Al Bano Carrisi: il Festival di Sanremo tra tradizione e innovazione

Festival dell'innovazione sociale Nuoro - facebook.com Vai su Facebook

? Equilibrio tra dire e non dire: workshop di scrittura gratuito a cura di #ScuolaHolden @IncipitOffresi 12/10 – h 15-17, Biblioteca Archimede Prenota ORA! su http://innova7.it #innova7 #equilibrio #FestivalInnovazione #Scrittura - X Vai su X

Torna il Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese - Tra gli ospiti Zerocalcare, Enrico Mentana, Vanessa Ferrari, Roberto Cingolani, Vincenzo Schettini e Chiara Saraceno ... Riporta rainews.it

Scienza e innovazione, due chiavi per leggere l’attualità - È questo il tema guida della nuova edizione, la tredicesima, del Festival dell’Innovazione e della Scienza in programma dal 5 al 12 ottobre alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese in ... Secondo torino.repubblica.it