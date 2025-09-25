Festival della carbonara contro cucina greca

Leccotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 3 al 5 ottobre Tipico Eventi torna a Barzanò con un nuovo e gustosissimo format: il Festival della Carbonara VS Cucina Greca! Un viaggio gastronomico per gustare gli antichi sapori della tradizione greca e romana, rimanendo a pochi passi da casa. Il “cibo degli imperatori” contro il “cibo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - carbonara

Il Festival della Carbonara - Cucine Romane arriva a San Giovanni Lupatoto

Morbegno accoglie il Festival della Carbonara 2025: tre giorni di sapori romani e divertimento

A Macherio arriva il Festival della carbonara

festival carbonara contro cucinaFestival della carbonara contro cucina greca - Scopri il Festival a Barzanò dove la carbonara sfida la cucina greca in una festa di sapori dal 3 al 5 ottobre. Secondo leccotoday.it

A Clusone festival della carbonara e della cucina romana - Dal 25 al 27 luglio 2025 a Clusone si terrà il Festival della carbonara e della cucina Romana. Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Carbonara Contro Cucina