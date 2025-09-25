Festival del Medioevo parte il viaggio Fiorucci | Gubbio è protagonista
È stata inaugurata ieri mattina l’undicesima edizione del Festival del Medioevo, che avrà come tema " Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori ". È partito proprio da qui Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival, presentandolo al pubblico presso la tensostruttura allestita in piazzale Arturo Frondizi: "Il tema del viaggio è straordinariamente attuale: racconta l’uomo medievale ma ci parla anche del nostro tempo, fatto di movimenti, scoperte e contaminazioni culturali: non è solo storia, ma anche stretta attualità. Anche quest’anno proponiamo un importante parterre di ospiti: è una manifestazione realizzata con un intento quasi da servizio pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - medioevo
A Narni la quinta edizione del Festival delle Arti del Medioevo: edizione speciale, nasce anche l’Università dei rievocatori
A Narni la quinta edizione del Festival delle Arti del Medioevo
Pellegrini, viandanti ed esploratori, svelato il programma del Festival del Medioevo 2025 tra lezioni e serate d'autore
Ha preso il via l'11°edizione del Festival del Medioevo a Gubbio. E anche quest'anno non poteva mancare l'ormai consueto appuntamento di Trg in diretta dal festival, per scoprirne i protagonisti e le storie. Primo appuntamento ore 18 Ospiti: il sindaco di G - facebook.com Vai su Facebook
Festival del Medioevo, parte il viaggio. Fiorucci: Gubbio è protagonista; “Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori”: meno due giorni al Festival del Medioevo; Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori: meno due giorni al Festival del Medioevo a Gubbio.
Festival del Medioevo, parte il viaggio. Fiorucci: "Gubbio è protagonista" - È stata inaugurata ieri mattina l’undicesima edizione del Festival del Medioevo, che avrà come tema " Il viaggio. Riporta lanazione.it
Il Medioevo a Gubbio Il Festival in... ’viaggio’ - La manifestazione torna da domani a domenica con serate d’autore, lezioni e tanti eventi tra “Pellegrini, viandanti, esploratori“ . Secondo msn.com