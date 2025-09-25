È stata inaugurata ieri mattina l’undicesima edizione del Festival del Medioevo, che avrà come tema " Il viaggio. Pellegrini, viandanti, esploratori ". È partito proprio da qui Federico Fioravanti, ideatore e direttore del Festival, presentandolo al pubblico presso la tensostruttura allestita in piazzale Arturo Frondizi: "Il tema del viaggio è straordinariamente attuale: racconta l’uomo medievale ma ci parla anche del nostro tempo, fatto di movimenti, scoperte e contaminazioni culturali: non è solo storia, ma anche stretta attualità. Anche quest’anno proponiamo un importante parterre di ospiti: è una manifestazione realizzata con un intento quasi da servizio pubblico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festival del Medioevo, parte il viaggio. Fiorucci: "Gubbio è protagonista"