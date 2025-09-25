Festival degli Aquiloni | a Capo Peloro torna la festa dei colori
Tutto pronto per la settima edizione del Festival degli Aquiloni che si terrà dal 3 al 5 ottobre a Capo Peloro. Ecco il programma in continuo aggiornamento, delle tre giornate.ProgrammaVenerdì 3 ottobreOre 15.00 19.00 Apertura Festival e Aquiloni in voloOre 15.00 20.00 Pro-Market - Piazza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: festival - aquiloni
Secondo festival degli aquiloni
Bulgaria, sul Mar Nero lo spettacolo del festival degli aquiloni
Bulgaria, sul Mar Nero lo spettacolo del festival degli aquiloni
Anche quest’anno torna il - Festival degli Aquiloni di Capo Peloro! Domenica 28 settembre, dalle ore 10:00 alle 13:00, vi aspettiamo sul Lungomare di Santa Margherita (SS114 – km 11,600) con un laboratorio didattico di Aquiloni e con i nostri #Aquil - facebook.com Vai su Facebook
PreFestival degli Aquiloni Capo Peloro: domenica 28 settembre appuntamento sulla spiaggia di Santa Margherita - In attesa della settima edizione del Festival degli Aquiloni, torna il PreFestival degli Aquiloni di Capo Peloro a Santa Margherita. Riporta normanno.com
Torna il Festival degli aquiloni a Santa Margherita - In previsione del consueto evento a Capo Peloro, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre sotto l’ombra del Pilone, torna anche quest’anno il “pre- Come scrive letteraemme.it