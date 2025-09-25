Festival degli Aquiloni | a Capo Peloro torna la festa dei colori

Messinatoday.it | 25 set 2025

Tutto pronto per la settima edizione del Festival degli Aquiloni che si terrà dal 3 al 5 ottobre a Capo Peloro. Ecco il programma  in continuo aggiornamento, delle tre giornate.ProgrammaVenerdì 3 ottobreOre 15.00 19.00 Apertura Festival e Aquiloni in voloOre 15.00 20.00 Pro-Market - Piazza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

festival aquiloni capo peloroPreFestival degli Aquiloni Capo Peloro: domenica 28 settembre appuntamento sulla spiaggia di Santa Margherita - In attesa della settima edizione del Festival degli Aquiloni, torna il PreFestival degli Aquiloni di Capo Peloro a Santa Margherita. Riporta normanno.com

festival aquiloni capo peloroTorna il Festival degli aquiloni a Santa Margherita - In previsione del consueto evento a Capo Peloro, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre sotto l’ombra del Pilone, torna anche quest’anno il “pre- Come scrive letteraemme.it

