Festival Cromatica vince la solidarietà
Grande successo per la serata conclusiva del Festival Cromatica nella splendida cornice del Salone d’Onore della Guardia di finanza. Ma Cromatica non è stato soltanto spettacolo: il cuore pulsante della manifestazione è stata la solidarietà. Nel corso delle tre serate dedicate alla raccolta fondi, sono stati donati 500 euro a favore di Irene Dari, 600 euro all’associazione La Farfalla e 400 euro a Country Paradise. Il momento più toccante è stato la consegna dell’assegno a Irene: le parole della giovane mamma hanno echeggiato nella sala, arrivando ai cuori di tutti i presenti. Un’emozione condivisa che ha trovato eco anche nei gesti concreti di altri protagonisti della serata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festival - cromatica
