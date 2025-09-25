Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo a Sturno
Come da tradizione, il comune di Sturno si prepara a celebrare San Michele Arcangelo con due giornate di festeggiamenti religiosi e civili, in programma lunedì 29 e martedì 30 settembre.I festeggiamenti inizieranno lunedì 29 con la Santa Messa nel pomeriggio, seguita dalla suggestiva benedizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
