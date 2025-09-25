Festa Pd scoppia il caso Il palco del Circondario a un evento di partito | Disguido involontario
Il palco acquistato dal Comune di Imola attraverso un bando finanziato dalla Regione e desinato ad iniziative giovanili finito al parco Scania di Castel San Pietro per ospitare gli eventi della festa Democratica del Pd. "Un errore", è l’ammissione del coordinamento castellano della festa iniziata l’8 agosto scorso e chiusa il 18 dello stesso mese, dopo che il Comune di Imola aveva confermato che "dal 31 luglio al 21 agosto non si erano registrati utilizzi del palco". La vicenda è emersa a seguito di una segnalazione fatta da Loris Salmi, consigliere comunale di Progetto Dozza che certificava, con tanto di foto allegate scattate proprio alla festa, come al parco Scania fosse stato montato il palco "acquistato nel 2015 dal comune di Imola grazie al finanziamento regionale afferente al bando 2014 ‘Contributi a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani promossi dagli Enti locali’, palco componibile fruibile dai comuni del Nuovo Circondario per iniziative giovanili proprie, patrocinate e in collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
