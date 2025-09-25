Festa del recupero e dell’energia pulita in Prato della Valle

Padovaoggi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa Provinciale del Volontariato organizzata dal Centro Servizi Volontariato di Padova e Rovigo, torna la Festa del Recupero e dell'Energia Pulita di Legambiente, realizzata con il sostegno del Settore Ambiente del Comune di Padova. Appuntamento domenica 29 settembre, in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festa - recupero

Cerca Video su questo argomento: Festa Recupero Dell8217energia Pulita