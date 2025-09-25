Tempo di lettura: < 1 minuto “Umana comprensione per Mastella, l’invidia non gli giova. C’è chi ha primeggiato in opportunismo ondivago, portato alle estreme conseguenze ora che ci si genuflette ai grillini, dai quali il mastellismo era vituperato. E c’è chi primeggia in coerenza come Forza Italia, in ogni territorio. Saremo clementi con i Mastella di ieri e di oggi. Noi fatichiamo per affermare la nostra presenza con ottimi risultati. Lui galleggia indifferente a contenuti e schieramenti pur di avere una poltrona. Ascolti i nostri contenuti e si faccia una domanda sulla sua posizione odierna. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa a Telese Terme, Cataudo (FI): “Mastella, opportunista in decadenza”