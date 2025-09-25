Festa a Telese Terme Cataudo FI | Mastella opportunista in decadenza
Tempo di lettura: < 1 minuto “Umana comprensione per Mastella, l’invidia non gli giova. C’è chi ha primeggiato in opportunismo ondivago, portato alle estreme conseguenze ora che ci si genuflette ai grillini, dai quali il mastellismo era vituperato. E c’è chi primeggia in coerenza come Forza Italia, in ogni territorio. Saremo clementi con i Mastella di ieri e di oggi. Noi fatichiamo per affermare la nostra presenza con ottimi risultati. Lui galleggia indifferente a contenuti e schieramenti pur di avere una poltrona. Ascolti i nostri contenuti e si faccia una domanda sulla sua posizione odierna. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: festa - telese
Telese Terme, festa finale per i centri estivi del Consorzio Ambito B4
Festa Nazionale di FI a Telese, il sindaco Caporaso: “Grande opportunità per il territorio”
Telese ospiterà la Festa Nazionale di Forza Italia
Domani alle 18,45 sarò a Telese Terme (Benevento) alla Festa della Libertà di Forza Italia per partecipare ad un dibattito sulle riforme con, tra gli altri, le ministre Casellati e Calderone. Ringrazio per l’invito che, come quelli che provengono da qualsiasi forza - X Vai su X
Dal 26 al 28 Settembre, a Telese Terme, la Festa della Libertà di Forza Italia con la presenza di tutti i Ministri del partito degli azzurri. A fare gli onori di casa il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello. #forzaitalia #forzaitaliacampania #festalibertà #teleseter - facebook.com Vai su Facebook
Festa nazionale Telese Terme, Cataudo (FI): ''Umana comprensione per Mastella. Opportunista in decadenza'' Politica - C’è chi ha primeggiato in opportunismo ondivago, portato alle estreme conseguenze ora che ci si genuflette ai grillini, dai quali il ... Da realtasannita.it
Telese Terme, il sindaco Caporaso: “Evento Forza Italia grande opportunità per il nostro territorio” - E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, nonché vice premier e ministro degli Esteri, a salutare e ringraziare il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, nel corso della conf ... ntr24.tv scrive