Ferrero Juventus l’attuale presidente è a rischio per il futuro? Cosa balena nella testa di Elkann in vista del prossimo riassetto societario

Ferrero Juventus, il suo lavoro è apprezzatissimo ma si riflette sul futuro: la proprietà vorrebbe una figura di maggiore impatto mediatico. Un lavoro eccellente, svolto con la massima discrezione e competenza in un momento di tempesta. Eppure, il futuro di Gianluca Ferrero sulla poltrona di presidente della Juventus non è così scontato. In vista del grande riassetto societario che verrà definito a novembre, come riportato dal Corriere dello Sport, ai piani alti della Continassa si starebbe riflettendo sulla possibilità di affiancare alla nuova dirigenza tecnica un presidente dal profilo più mediatico e internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

