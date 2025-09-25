Ferrero Juventus l’attuale presidente è a rischio per il futuro? Cosa balena nella testa di Elkann in vista del prossimo riassetto societario
Ferrero Juventus, il suo lavoro è apprezzatissimo ma si riflette sul futuro: la proprietà vorrebbe una figura di maggiore impatto mediatico. Un lavoro eccellente, svolto con la massima discrezione e competenza in un momento di tempesta. Eppure, il futuro di Gianluca Ferrero sulla poltrona di presidente della Juventus non è così scontato. In vista del grande riassetto societario che verrà definito a novembre, come riportato dal Corriere dello Sport, ai piani alti della Continassa si starebbe riflettendo sulla possibilità di affiancare alla nuova dirigenza tecnica un presidente dal profilo più mediatico e internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Hall of Fame Juventus, Ferrero: «È la storia delle persone che hanno reso grande il club. Juventus significa gioventù ma questa società ha una grande storia»
"FERRERO DOVRÀ DIMETTERSI" Così Gigi Moncalvo a 'TiAmoCalciomercato', sul canale Youtube di Calciomercato.it, sulle possibili conseguenze per il presidente della #Juventus Gianluca #Ferrero dopo il patteggiamento nel caso eredità legato alla f - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo presidente Juve, alla Continassa c’è già chi sogna questi due grandi nomi! Le ultime dopo le voci sul futuro di Ferrero - Nuovo Presidente Juve, Ferrero è apprezzato ma si valuta un cambio: la suggestione porta a Del Piero e Platini, avanza l’idea di un altro francese Una rivoluzione silenziosa, che non riguarda il campo ... Secondo juventusnews24.com
Rivoluzione Juve, arriva un nuovo presidente. E Comolli diventerà Ad - Riassetto societario a novembre: Damien sale, Ferrero apprezzato. Da corrieredellosport.it