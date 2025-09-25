Ferrara Laura Ramaciotti è la nuova presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane

Ferrara, 25 settembre 2025 –  Laura Ramaciotti, 53 anni,  Rettrice dell'Università di Ferrara, è la nuova presidente della Crui, la Conferenza dei rettori delle Università italiane. Ad eleggerla l'Assemblea della Conferenza dei Rettori. È la seconda Rettrice a guidare la Crui,   subentrando a Giovanna Iannantuoni, e nella precedente 'legislatura' è stata membro della giunta e delegata della presidente Crui  a Bilancio, Economia e Finanza delle Università. "Accolgo con grande senso di responsabilità questo incarico”, ha detto Ramaciotti appena eletta.  Il discorso di insediamento. “La mia priorità sarà lavorare in uno spirito di collaborazione e condivisione sia all'interno della Crui sia con il ministero dell'Università e della Ricerca”, ha detto Ramaciotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

