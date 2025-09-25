Fermezza e rinascita | i docenti del Lombardi in prima linea per il ripristino dei laboratori dopo l’atto criminoso

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito del grave atto malavitoso che ha colpito l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola nella notte tra il 15 e il 16 settembre, con il furto di strumentazione informatica e il danneggiamento dei laboratori, il corpo docente dell’istituto ha assunto una ferma e unanime posizione di condanna e riscatto. Riunitisi in un’assemblea straordinaria, i docenti hanno prodotto una “Lettera Aperta” rivolta alla Dirigente scolastica, agli studenti, alle famiglie e all’intera comunità, in cui definiscono l’accaduto un “vero e proprio ‘stupro’ ai danni della scuola”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

