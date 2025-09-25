Fermato con ketamina e hashish dopo il tentativo di fuga | ventenne in carcere
Un giovane di 23 anni residente in provincia di Gorizia è stato arrestato dopo essere stato sorpreso con addosso poco meno di 20 grammi di ketamina. Il ventitreenne è stato fermato lo scorso 20 settembre dai carabinieri della stazione di Fogliano Redipuglia nei pressi della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
