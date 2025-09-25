Fendi apre il suo Palazzo a Milano tra opere d' arte e artigianato

Negli ultimi tempi, il mondo del lusso sta ridefinendo il concetto di boutique. Non più mero luogo di acquisto, ma spazio esperenziale a più ampio respiro. In questo senso Palazzo Fendi, che ieri ha aperto ufficialmente a Milano, in via Montenapoleone, ne è l'ultimo esempio di un trend in aumento. A partire dal nome, palazzo, che se da un lato rimanda alle origini della maison romana, dall'altra evoca quel concetto di casa e dimora, in cui ci si aspetta di trovare l'universo del brand. Cosa peraltro vera. L'edificio, una magnifica struttura storica razionalista, progettato dall'architetto Emilio Lancia negli anni Trenta ( è stato costruito tra il 1933 e il 1936 ndr), si estende su quattro piani, in cui sono ospitati una boutique di 910 metri quadrati, un atelier, oltre a tre concept restaurants unici firmati Langosteria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

