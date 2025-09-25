Femminicidio di Cinzia Pinna | dalla scomparsa alla confessione di Emanuele Ragnedda

News.robadadonne.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il femminicidio di Cinzia Pinna c’è il reo confesso, ma restando ancora da chiarire molti aspetti. L’11 settembre Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo e stagionale in un hotel della Gallura, è stata vista per l’ultima volta a Palau. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa barcollante, probabilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze, mentre saliva a bordo di un’auto. Da quel momento il suo cellulare ha smesso di dare segnali, alle 3.20 del 12 settembre. La sorella aveva lanciato numerosi appelli sui social: “Aiutateci a rintracciarla”. Nel frattempo erano partite le ricerche con carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

femminicidio di cinzia pinna dalla scomparsa alla confessione di emanuele ragnedda

© News.robadadonne.it - Femminicidio di Cinzia Pinna: dalla scomparsa alla confessione di Emanuele Ragnedda

In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia

A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"

Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna

Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”

femminicidio cinzia pinna scomparsaCosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda - La 33enne Cinzia Pinna, scomparsa l’11 settembre in Gallura, è stata trovata morta il 24 settembre nella tenuta dell'imprenditore del vino Emanuele ... Lo riporta fanpage.it

femminicidio cinzia pinna scomparsaScomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna - Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Cinzia Pinna Scomparsa