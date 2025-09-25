Femminicidio di Cinzia Pinna | dalla scomparsa alla confessione di Emanuele Ragnedda

Per il femminicidio di Cinzia Pinna c’è il reo confesso, ma restando ancora da chiarire molti aspetti. L’11 settembre Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo e stagionale in un hotel della Gallura, è stata vista per l’ultima volta a Palau. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa barcollante, probabilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze, mentre saliva a bordo di un’auto. Da quel momento il suo cellulare ha smesso di dare segnali, alle 3.20 del 12 settembre. La sorella aveva lanciato numerosi appelli sui social: “Aiutateci a rintracciarla”. Nel frattempo erano partite le ricerche con carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it

