Femminicidio di Cinzia Pinna | dalla scomparsa alla confessione di Emanuele Ragnedda
Per il femminicidio di Cinzia Pinna c’è il reo confesso, ma restando ancora da chiarire molti aspetti. L’11 settembre Cinzia Pinna, 33 anni, originaria di Castelsardo e stagionale in un hotel della Gallura, è stata vista per l’ultima volta a Palau. Le telecamere di sorveglianza l’hanno ripresa barcollante, probabilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze, mentre saliva a bordo di un’auto. Da quel momento il suo cellulare ha smesso di dare segnali, alle 3.20 del 12 settembre. La sorella aveva lanciato numerosi appelli sui social: “Aiutateci a rintracciarla”. Nel frattempo erano partite le ricerche con carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e unità cinofile. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it
In questa notizia si parla di: femminicidio - cinzia
A sei anni dal femminicidio, la comunità ricorda Cinzia Fusi: "Lavoriamo per la prevenzione"
Scomparsa Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino confessa il femminicidio: trovato il corpo della donna
Chi è Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna: il suo vino è “il più caro d’Italia”
Ennesimo femminicidio che ci lascia senza fiato e ci fa crollare il cuore. Addio, Cinzia, un abbraccio fin lassù. - facebook.com Vai su Facebook
Cinzia Pinna Si aggiunge un altro nome al triste elenco delle vittime di #femminicidio in Italia. Un pensiero alla sua famiglia e a chi la amava. - X Vai su X
Cosa sappiamo sul femminicidio di Cinzia Pinna in Gallura e sulla confessione di Emanuele Ragnedda - La 33enne Cinzia Pinna, scomparsa l’11 settembre in Gallura, è stata trovata morta il 24 settembre nella tenuta dell'imprenditore del vino Emanuele ... Lo riporta fanpage.it
Scomparsa in Gallura, l'imprenditore ha confessato il femminicidio di Cinzia Pinna - Ha confessato l'omicidio di Cinzia Pinna l'imprenditore 41enne di Arzachena Emanuele Ragnedda, indagato a seguito della scomparsa della 33enne di Castelsardo. ansa.it scrive