Femminicidio Cinzia Pinna l’imprenditore Emanuele Ragnedda confessa | L’ho uccisa io

25 set 2025

È crollato dopo un lungo interrogatorio, nel pomeriggio: “L’ho uccisa io”. L’ imprenditore vitivinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, famoso per aver messo sul mercato il vino bianco più caro d’Italia, ha confessato così di aver ammazzato Cinzia Pinna, la giovane di 33 anni di Castelsardo scomparsa l’11 settembre, davanti al procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e alla sostituta Noemi Mancini, assistito dal suo avvocato, Luca Montella. Ha anche indicato il luogo in cui aveva nascosto il corpo: sotto un albero, nella tenuta di famiglia a Conca Entosa, dove questa mattina i Ris avevano avviato accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

