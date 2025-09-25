Femminicidio Cinzia Pinna in casa di Emanuele Ragnedda trovate tracce di sangue e polvere bianca
Emanuele Ragnedda ha confessato di aver ucciso con un’arma da fuoco Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre scorso. L’uomo è crollato dopo un lungo interrogatorio in caserma e ha indicato agli inquirenti il luogo dove aveva nascosto il corpo della vittima: sotto un albero, nella tenuta di famiglia di Conca Entosa, vicino Palau. Il 41enne da ieri di trova nel carcere di Nurchis e domani è prevista l’udienza di convalida del fermo sulla quale deciderà la giudice per le indagini preliminari Marcella Pinna. Ragnedda è assistito dall’avvocato Luca Montella, mentre la famiglia della vittima, molto conosciuta a Castelsardo e nel nord Sardegna, ha nominato come legali di fiducia gli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Al compleanno della madre in elicottero, il divano lavato: le mosse di Ragnedda dopo il femminicidio di Cinzia Pinna - Emanuele Ragnedda era volato in elicottero al compleanno della madre dopo aver ucciso con diversi colpi di pistola, non ricorda neanche quanti, Cinzia Pinna, la donna scomparsa nella notte tra l’11 e ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ragnedda e Cinzia Pinna «si frequentavano ogni tanto»: la lite e il party in casa - Resta un mistero il movente del femminicidio di Cinzia Pinna, la 33enne trovata senza vita in un terreno di proprietà di Emanuele ... Lo riporta msn.com