femminicidio cinzia pinna in casa di emanuele ragnedda trovate tracce di sangue e polvere bianca

Emanuele Ragnedda ha confessato di aver ucciso con un’arma da fuoco Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l’11 settembre scorso. L’uomo è crollato dopo un lungo interrogatorio in caserma e ha indicato agli inquirenti il luogo dove aveva nascosto il corpo della vittima: sotto un albero, nella tenuta di famiglia di Conca Entosa, vicino Palau. Il 41enne da ieri di trova nel carcere di Nurchis e domani è prevista l’udienza di convalida del fermo sulla quale deciderà la giudice per le indagini preliminari Marcella Pinna. Ragnedda è assistito dall’avvocato Luca Montella, mentre la famiglia della vittima, molto conosciuta a Castelsardo e nel nord Sardegna, ha nominato come legali di fiducia gli avvocati Antonella e Nino Cuccureddu. 🔗 Leggi su Lapresse.it

